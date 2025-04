Serie A: 5 giocatori squalificati per un turno, stop anche per Vieira

CalcioWeb

Sono cinque i giocatori squalificati in relazione agli incontri disputati ieri per la 33/a giornata di serie A, tutti fermati per un turno.

Si tratta di Reda Belahyane (Lazio), espulso per “un fallo grave di gioco” e di Sebastian Otoa (Genoa), espulso a sua volta ma per “un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete” e inoltre dei diffidati Jaka Bijol (Udinese), Gvidas Gineitis (Torino) e Roberto Piccoli (Cagliari).

Inoltre, il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha disposto la squalifica dell’allenatore del Genoa, Patrick Viera, espulso “al termine della gara, nello spogliatoio, per aver rivolto al Direttore di gara un’espressione irrispettosa“.

Una sanzione è stata inflitta anche alla società rossoblù, che dovrà pagare un’ammenda di 25mila euro, con diffida, “per avere suoi sostenitori lanciato numerosi petardi e fumogeni che cadevano all’interno dell’area di rigore avversaria, un fumogeno raggiungeva il portiere senza conseguenze lesive. Questi lanci costringevano l’arbitro a sospendere la gara per circa cinque minuti“.