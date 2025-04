Serie A: Fabbri arbitra Inter-Roma, tutte le designazioni

CalcioWeb

Sarà Fabbri a dirigere Inter-Roma, big match della 34.a giornata di Serie A, importantissimo in ottica scudetto e Champions League e in programma domenica alle 15 dopo lo slittamento per i funerali di Papa Francesco di sabato mattina. Al Var ci sarà Di Bello, Avar Piccinini.

L’altra capolista, il Napoli, impegnata in casa contro il Torino (domenica ore 20.45) è stata affidata a Mariani (Meraviglia al Var, Doveri Avar). La giornata scatterà venerdì sera con Atalanta-Lecce. Rinviate le partite programmate il sabato, il turno si chiude lunedì sera con Lazio-Parma.

ATALANTA – LECCE Venerdì 25/04 h.20:45

Arbitro: La Penna

Assistenti: Rossi M.-Cecconi

Quarto Ufficiale: Perri

VAR: Chffi

AVAR: Di Paolo

COMO – GENOA Domenica 27/04 h.12.30

Arbitro: Arena

Assistenti: Carbone-Peretti

Quarto Ufficiale: Marchetti

VAR: Pezzuto

AVAR: Massa

VENEZIA – MILAN Domenica 27/04 h.12.30

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Berti-Bahri

Quarto Ufficiale: Galipò

VAR: Paterna

AVAR: Sozza

FIORENTINA – EMPOLI Domenica 27/04 h.15.00

Arbitro: Rapuano

Assistenti: Meli-Alassio

Quarto Ufficiale: Fourneau

VAR: Marini

AVAR: Guida

INTER – ROMA Domenica 27/04 h. 15:00

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Costanzo-Passeri

Quarto Ufficiale: Marinelli

VAR: Di Bello

AVAR: Piccinini

JUVENTUS – MONZA Domenica 27/04 h.18:00

Arbitro: Pederzoni

Assistenti: Rossi C.-Ricci

Quarto Ufficiale: Cosso

VAR: Gariglio

AVAR: Mazzoleni

NAPOLI – TORINO Domenica 27/04 h. 20.45

Arbitro: Mariani

Assistenti: Imperiale-Preti

Quarto Ufficiale: Bonacina

VAR: Meraviglia

AVAR: Doveri

UDINESE – BOLOGNA Lunedì 28/04 h. 18.30

Arbitro: Maresca

Assistenti: Mokhtar-Fontemurato

Quarto Ufficiale: Santoro

VAR: Mazzoleni

AVAR: Massa

H. VERONA – CAGLIARI Lunedì 28/04 h. 20.45

Arbitro: Abisso

Assistenti: Colarossi-Monaco

Quarto Ufficiale: Crezzini

VAR: Di Paolo

AVAR: Chiffi

LAZIO – PARMA Lunedì 28/04 h. 20.45

Arbitro: Sacchi

Assistenti: Bindoni-Tegoni

Quarto Ufficiale: Monaldi

VAR: Ghersini

AVAR: Meraviglia