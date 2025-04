Serie A, designazioni arbitrali: Sozza per il derby, Di Bello per Inter-Cagliari

CalcioWeb

La 32ª giornata di Serie A vedrà sfide cruciali per la lotta salvezza. L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per i match in programma.

L’atteso derby tra Lazio e Roma, in programma all’Olimpico, sarà diretto da Simone Sozza della sezione di Seregno. Il fischietto lombardo, reduce dalla direzione di Napoli-Milan, sarà coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Rossi, dal quarto uomo Doveri, dal VAR Meraviglia e dall’AVAR Di Paolo.

Le designazioni complete

Udinese-Milan (venerdì 11 aprile, ore 20:45): Sacchi

Venezia-Monza (sabato 12 aprile, ore 15:00): Maresca

Inter-Cagliari (sabato 12 aprile, ore 18:00): Di Bello

Juventus-Lecce (sabato 12 aprile, ore 20:45): Zufferli

Atalanta-Bologna (domenica 13 aprile, ore 12:30): Mariani

Fiorentina-Parma (domenica 13 aprile, ore 15:00): Manganiello

H. Verona-Genoa (domenica 13 aprile, ore 15:00): Marchetti

Como-Torino (domenica 13 aprile, ore 18:00): Marcenaro

Lazio-Roma (domenica 13 aprile, ore 20:45): Sozza

Napoli-Empoli (lunedì 14 aprile, ore 20:45): Fabbri