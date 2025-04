Serie A, partite sospese nel weekend: date e orari di tutti i recuperi

CalcioWeb

In seguito alla scomparsa di Papa Francesco, la Lega Serie A ha annunciato il rinvio delle partite previste per sabato 26 aprile. La decisione è stata presa in segno di rispetto e lutto per la perdita del Pontefice.

Le partite interessate dal rinvio sono

Inter-Roma : inizialmente programmata per sabato 26 aprile alle ore 18:00, è stata posticipata a domenica 27 aprile alle ore 15:00.

: inizialmente programmata per sabato 26 aprile alle ore 18:00, è stata posticipata a domenica 27 aprile alle ore 15:00. Como-Genoa : prevista per sabato 26 aprile alle ore 15:00, è stata riprogrammata per domenica 27 aprile alle ore 12:30.

: prevista per sabato 26 aprile alle ore 15:00, è stata riprogrammata per domenica 27 aprile alle ore 12:30. Lazio-Parma: il match che si sarebbe dovuto disputare sabato 26 aprile alle ore 20:45 si giocherà lunedì 28 aprile alle ore 20:45.