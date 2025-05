Arbitri Serie A, le designazioni per la 37a giornata

CalcioWeb

L’AIA ha ufficializzato i nominativi degli arbitri designati per dirigere le 10 partite di Serie A per la 37a giornata, la penultima di questo torneo. Sulla strada scudetto di Inter e Napoli, divise in campionato da un punto in favore degli azzurri, sono stati designati Chiffi – per il match di San Siro tra nerazzurri e Lazio – e Doveri, protagonista al Tardini per la sfida tra il Parma e gli uomini di Conte.

Tutte le designazioni

Genoa-Atalanta: Ghersini

Cagliari-Venezia: Pairetto

Fiorentina-Bologna: Zufferli

Hellas Verona-Como: Abisso

Inter-Lazio: Chiffi

Juventus-Udinese: Ayroldi

Lecce-Torino: Rapuano

Monza-Empoli: Marinelli

Parma-Napoli: Doveri

Roma-Milan: Piccinini