Coppa Italia, si va verso il soldout per la finale: oltre 50mila biglietti venduti

L’atmosfera si fa già incandescente in vista della Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025 che vedrà sfidarsi Bologna e Milan mercoledì 14 maggio 2025 allo Stadio Olimpico. La passione dei tifosi è palpabile, come dimostra la straordinaria risposta nella fase di prelazione dedicata ai fidelizzati dei due club.

Con la conclusione della fase riservata prevista per domani mattina alle ore 10.00, si contano già oltre 50.000 biglietti venduti. Un dato impressionante che testimonia l’entusiasmo e l’attesa per questo importante appuntamento calcistico. Le due Curve, cuore pulsante del tifo organizzato, hanno già registrato il tutto esaurito, preannunciando un colpo d’occhio spettacolare e un sostegno incessante alle rispettive squadre.

Ma l’opportunità di assistere a questa emozionante finale non è ancora svanita. Domani, a partire dalle ore 12.00, si aprirà la fase di vendita libera. I tifosi rossoneri e rossoblù avranno quindi la possibilità di aggiudicarsi gli ultimi tagliandi disponibili per essere protagonisti di una serata che, come nelle passate edizioni, promette spettacolo sia sul terreno di gioco che sugli spalti.