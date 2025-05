Festa Scudetto del Napoli, dove vederla in tv

CalcioWeb

Prosegue la festa a Napoli. Dopo la vittoria del quarto Scudetto, arrivata nella serata di venerdì 23 maggio dopo il successo contro il Cagliari, la squadra azzurra sfilerà nella giornata di oggi, 26 maggio, in città a bordo del pullman scoperto, con centinaia di migliaia di tifosi attesi in strada a celebrare il trionfo di Antonio Conte e dei suoi uomini.

La festa Scudetto del Napoli si disputerà oggi, lunedì 26 maggio, a partire dalle ore 15:30 a Napoli, con la parata che partirà dal lungomare di Mergellina e terminerà a Piazza Vittoria.

La Festa Scudetto del Napoli sarà trasmessa in diretta in chiaro in diretta Tv, su Rai 2, a cura di Rai Sport.