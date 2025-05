Gasperini alla Roma: incontro coi Friedkin, attesa per la fumata bianca

CalcioWeb

Potrebbe essere oggi la giornata decisiva per il futuro della panchina della Roma. Gian Piero Gasperini e il club giallorosso sono ormai a un passo dalla tanto attesa fumata bianca, che significherà la firma su un contratto triennale per l’allenatore piemontese. L’incontro chiave con i Friedkin, giunti a Firenze nella giornata di ieri dopo aver trascorso martedì tra Pisa e Nizza, è previsto in queste ore.

L’appuntamento, seppur difficilmente a Roma, si preannuncia chiarificatore su alcuni punti rimasti in sospeso con Claudio Ranieri e sui quali Gasperini desidera avere contezza. La Roma, dal canto suo, sembra decisa ad accontentare il tecnico in molte delle sue richieste, convinta di aver individuato in lui la scelta giusta per questo momento storico del club.

L’offerta contrattuale per l’attuale tecnico dell’Atalanta prevede un triennale con una base fissa di 5 milioni di euro a stagione, a cui si aggiungeranno 1-2 milioni di bonus facilmente raggiungibili, segno della volontà della proprietà di investire su un profilo di grande esperienza e con un’identità di gioco ben definita.

La presenza dei Friedkin a Firenze suggerisce una volontà di definire la situazione in un contesto più riservato, lontano dalle pressioni mediatiche della Capitale. Dopo una stagione che ha mostrato luci e ombre, la Roma è determinata a dare un segnale forte e chiaro per la prossima annata, puntando su un allenatore capace di costruire una squadra solida e competitiva.