Il messaggio social di Maignan ai tifosi del Milan

Mike Maignan non cerca scuse dopo una stagione deludente che ha visto il Milan chiudere all’ottavo posto in Serie A, fuori da tutte le competizioni europee. Dopo la contestazione dei tifosi durante la sfida contro il Monza, il portiere francese ha risposto con un post sui social nel quale si è schierato a fianco dei supporters, delusi per un’annata incolore.