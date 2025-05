Inchiesta ultras: per Calabria una multa e nessuna giornata di stop

CalcioWeb

Davide Calabria è stato multato dal Tribunale Nazionale Federale per 30mila euro con diffida in merito al deferimento proposto dal Procuratore Federale nell’inchiesta sportiva sui rapporti intrattenuti con i vertici del tifo organizzato del Milan, quando era tesserato, nonché capitano, del club rossonero.

Calabria, che ora milita tra le fila del Bologna, è l’unico tesserato che aveva deciso di non patteggiare con la Procura FIGC, al contrario di Hakan Calhanoglu e Simone Inzaghi che erano stati squalificati per una giornata, scontata subito nel campionato appena concluso. Per il terzino classe 1996 quindi non ci sarà nessun turno di squalifica da scontare nella stagione 2025/26.