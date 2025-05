Inter, accordo vicino per Luis Henrique: dettagli e cifre

CalcioWeb

Milano e Marsiglia si avvicinano a un’intesa per il trasferimento di Luis Henrique in nerazzurro, con l’Inter che punta a integrare il giocatore già in vista del prossimo Mondiale per Club. Le trattative tra il club milanese e l’Olympique Marsiglia sembrano aver imboccato la strada giusta, con la fumata bianca che potrebbe arrivare già nella prossima settimana.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’offerta dell’Inter si aggira intorno ai 22 milioni di euro più 3 di bonus, una cifra che si avvicina alle richieste del Marsiglia e che potrebbe scoraggiare l’inserimento di altri club.

L’urgenza del Marsiglia è dettata dalla necessità di sistemare questioni di bilancio prima della chiusura del 30 giugno, un fattore che spinge verso una rapida definizione. Dal canto suo, l’Inter desidera avere Luis Henrique a disposizione per il Mondiale per Club.