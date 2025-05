Inter, Inzaghi conferma: “offerte dall’Arabia, ma…”

CalcioWeb

Il futuro di Simone Inzaghi è al centro delle discussioni nel mondo del calcio, con le voci di un assalto da parte dell’Al-Hilal, club saudita, che si fanno sempre più insistenti. L’allenatore dell’Inter, alla vigilia di un appuntamento cruciale come la finale di Champions League contro il PSG, non ha negato la proposta, ma ha categoricamente rimandato ogni valutazione a dopo la partita.

“Posso solo dire che la mia società mi conosce bene fortunatamente. E’ la stessa cosa di tutti gli anni, quando ero alla Lazio e quando ero all’Inter. Ci sono richieste fortunatamente, dall’Italia, dall’estero e dall’Arabia, ma sarebbe folle adesso pensare a quello. Come ha detto il presidente, il giorno dopo la partita o quello successivo ci siederemo e parleremo con un unico obiettivo, che è il bene dell’Inter. Se ci saranno le componenti e i presupposti andremo avanti in armonia come fatto negli ultimi anni. Parlarne oggi però sarebbe come parlare del campionato, sarebbe folle parlare di una cosa che non esiste considerando quello che ci aspetta sabato“.