Inter, Javier Zanetti fa sognare i tifosi: “mercato? Ci saranno innesti importanti”

Javier Zanetti fa sognare i tifosi nerazzurri. In un’intervista concessa a ESPN, il vice-presidente dell’Inter ha spaziato su diversi temi. Incluso quello del mercato, ribadendo che la rosa sarà rinforzata con degli innesti.

“Adesso siamo tutti ancora sull’onda dell’entusiasmo per quello che è successo, ma arriverà presto il momento di sederci e cominciare a pianificare quella che sarà la prossima stagione. Con l’esperienza accumulata in tutte queste partite che abbiamo giocato – ha dichiarato – e che l’Inter continuerà a giocare, ci saranno sicuramente degli innesti. E probabilmente arriverà anche qualche giocatore importante. Mastantuono? È un giocatore che qualsiasi squadra vorrebbe avere e credo che giocherebbe bene in qualunque contesto. Se è caro per l’Inter? Sì, è caro, soprattutto per l’età che ha. Ma credo che il River stia facendo un grande lavoro, anche se non so per quanto tempo ancora potrà goderselo“.