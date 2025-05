Kalulu multato dalla Juventus: il motivo

CalcioWeb

Pierre Kalulu sarà multato dalla Juventus per l’espulsione rimediata sabato contro la Lazio, così come avvenne per Kenan Yildiz, espulso due settimane fa per lo stesso motivo contro il Monza. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

Nell’economia del pareggio contro i biancocelesti, il rosso diretto a Kalulu (co il Var). Il difensore francese, infatti, ha colpito Valentin Castellanos con una manata, inizialmente giudicata non punibile dall’arbitro Massa che, però, una volta richiamato al VAR non ha potuto fare altro che estrarre il cartellino rosso nei confronti del difensore, la cui stagione – in attesa del Mondiale per Club – è da considerarsi conclusa.

Kalulu verrà sanzionato con una multa da parte della Juventus. Come stabilito dal regolamento interno al club, la multa sarà di circa 50-60 mila euro, ovvero una percentuale fissa calcolata sullo stipendio, e come sempre verrà devoluta per finanziare opere benefiche.