La Roma accelera per lo stadio di Pietralata: le novità

CalcioWeb

La Roma sembra intenzionata a imprimere un’accelerata decisiva al progetto del nuovo stadio a Pietralata. A testimoniare questa volontà, in questi giorni sono giunti nella Capitale diversi rappresentanti di spicco del Friedkin Group, la proprietà del club giallorosso.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’aria che si respira a Roma è di operatività. Sono arrivati Eric Williamson, responsabile dello sviluppo affari, e Ana Dunkel, la direttrice finanziaria a cui Dan Friedkin ha delegato diverse questioni interne in attesa della nomina di una nuova figura di riferimento dopo l’addio di Anna Rabuano. A completare la delegazione statunitense, non poteva mancare Ed Shipley, uomo di fiducia di Friedkin che da un anno e mezzo segue da vicino le dinamiche della squadra e della società.

L’attenzione sul futuro dello stadio si fa ancora più palpabile in vista di un potenziale ritorno di Dan Friedkin nella Capitale. Secondo indiscrezioni, il patron giallorosso potrebbe assistere all’ultima partita casalinga della Roma in campionato contro il Milan, in programma nel weekend del 17-18 maggio, che coinciderà anche con il saluto a Claudio Ranieri. Friedkin manca allo Stadio Olimpico dal marzo 2024, in occasione della sfida contro il Sassuolo. Un’assenza giustificata dai numerosi impegni del gruppo, tra cui spicca la recente acquisizione dell’Everton.

Sul fronte stadio, il sindaco Roberto Gualtieri attende con aspettativa la presentazione del dossier definitivo da parte della società giallorossa.

L’obiettivo iniziale di inaugurare il nuovo impianto a Pietralata nel 2027, in concomitanza con il centenario della Roma, sembra ormai tramontato a causa del ritardo nella presentazione della proposta finale. Tuttavia, sia a Trigoria che a Houston, quartier generale dei Friedkin, serpeggia un cauto ottimismo sulla possibilità di disputare la prima partita nel nuovo stadio nel 2028.