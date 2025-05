Lotta scudetto e corsa Champions: Dazn lancia maxi offerta

CalcioWeb

Il campionato 2024/25 entra nella sua fase più calda e DAZN non si fa trovare impreparata, offrendo agli appassionati di sport un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Per seguire ogni emozionante verdetto della Serie A, dalla corsa scudetto alla battaglia per un posto in Europa, fino alla lotta per rimanere nel massimo campionato, la piattaforma di streaming sportivo ha lanciato una nuova offerta speciale che include anche la possibilità di godersi il nuovo e avvincente Mondiale per Club.

Solo per oggi, martedì 6 maggio 2025, i nuovi abbonati potranno sottoscrivere il piano Standard a un prezzo esclusivo di 19,90 euro al mese per quattro mesi. Un’occasione unica per accedere a un vastissimo catalogo di eventi sportivi live e on demand, con la massima flessibilità. Infatti, l’offerta non prevede alcun vincolo di permanenza, dando la possibilità di disdire l’abbonamento entro 30 giorni.

Dopo il periodo promozionale di quattro mesi, il costo dell’abbonamento si adeguerà al prezzo di listino di 44,99 euro al mese. Tuttavia, chi sottoscriverà l’offerta entro oggi potrà beneficiare di un risparmio complessivo di circa 100 euro nei primi quattro mesi di visione.