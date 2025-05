Milan, accordo raggiunto con Allegri? Le ultime

CalcioWeb

Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan. Il blitz del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, ha avuto successo e l’allenatore livornese ha detto sì poche ore fa, secondo le ultime indiscrezioni, all’offerta del Diavolo pervenuta nella serata di mercoledì, un contratto triennale da 5 milioni a stagione più due di bonus.

Per Allegri si tratta di un ritorno a Milanello dove ha già allenato dall’estate 2010 al gennaio 2014. Superata la concorrenza del Napoli, che aveva pensato a lui in caso di addio di Antonio Conte.

Dopo l’esonero da parte della Juventus e l’anno sabbatico, Allegri è pronto a tornare in panchina e per lui sarà un ritorno al passato per una delle sfide più difficili della carriera, risollevare un Milan reduce da una delle stagioni peggiori della sua storia recente.