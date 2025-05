Milan, l’addio silenzioso di Sergio Conceicao: un finale inatteso

CalcioWeb

Non è certo il finale di stagione che Sergio Conceicao aveva immaginato quando, lo scorso 30 dicembre, sbarcò sul “pianeta Milan”. L’allenatore portoghese, che aveva firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, si appresta a vivere domani la sua ultima gara in rossonero contro il Monza. Un addio che, per ironia della sorte, sarà anche senza la sua presenza in panchina.

L’espulsione rimediata domenica sera a Roma ha lasciato Conceicao squalificato, e a guidare la squadra sarà il suo vice, Joao Costa. Una beffa che lo priverà dell’ultimo contatto diretto con il campo e con i suoi giocatori in questa breve, e a tratti turbolenta, avventura milanista.

L’addio di Conceicao si preannuncia silenzioso sotto tutti gli aspetti. Nessuna conferenza stampa della vigilia è stata fissata per oggi, e le probabilità che l’allenatore si presenti ai microfoni nel dopogara sono considerate molto basse. Un finale amaro e sommesso per un tecnico che, pur arrivato con grandi speranze, non è riuscito a lasciare il segno come avrebbe voluto.