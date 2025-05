Milan, presentata la nuova maglia per la stagione 2025/2026

CalcioWeb

Il Milan ha svelato ufficialmente la maglia che accompagnerà i rossoneri nella stagione 2025/2026. Un design audace e ricco di significato, che rende omaggio alla storia del club mentre guarda al futuro con stile e innovazione.

Il nuovo kit, firmato PUMA, mantiene le tradizionali strisce verticali rosse e nere, ma introduce un elemento grafico distintivo: fiamme che si intrecciano lungo la maglia, evocando il leggendario soprannome del Milan, il “Diavolo”. Lo stemma del club assume una sfumatura rosso intenso, enfatizzando la passione e la grinta della squadra.

Il design della maglia richiama le storiche parole del fondatore del Milan, Herbert Kilpin, che nel 1899 definì la squadra come “ossa come il fuoco e nera come la paura che incuteremo agli avversari”. Un richiamo alla tradizione che si combina con dettagli moderni e tecnologici.

La maglia sarà proposta in due versioni:

-Authentic, la stessa indossata dai giocatori, con tecnologia ultraweave per garantire massima leggerezza e prestazioni ottimali.

– Replica, pensata per i tifosi, con un tessuto confortevole e tecnologia dryCELL per una migliore traspirazione.

Il debutto ufficiale della nuova maglia avverrà il 24 maggio, quando il Milan affronterà il Monza nell’ultima giornata di campionato a San Siro.

La maglia rossonera per la stagione 2025/2026 è già disponibile per il pre-order sullo store ufficiale del Milan e nei rivenditori selezionati.