Notte brava per i tifosi del Napoli sotto l’hotel del Cagliari: cosa è successo

CalcioWeb

La notte di Napoli, a poche ore dalla partita che potrebbe consegnare il quarto scudetto alla città, è stata tutt’altro che tranquilla per la squadra del Cagliari. Video che stanno facendo il giro dei social media mostrano un centinaio di tifosi del Napoli riuniti a Fuorigrotta, fuori dall’albergo dove alloggia la formazione di Davide Nicola, con un obiettivo chiaro: disturbare il sonno degli avversari.

Un corteo di motorini e auto, con clacson strombazzanti, ha invaso la zona intorno alla struttura alberghiera. Ma il “benvenuto” non si è limitato ai rumori: i tifosi hanno iniziato a gettare nel parcheggio fumogeni, petardi e fuochi d’artificio, creando una vera e propria bolgia che ha infranto la quiete notturna. L’intento, palese, era quello di impedire un riposo sereno ai giocatori rossoblù, impegnati questa sera allo stadio Diego Armando Maradona in una sfida cruciale per il sogno scudetto partenopeo.