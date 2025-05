Pisa in Serie A, sabato la premiazione alla Cetilar Arena

CalcioWeb

Sarà la Cetilar Arena a fare da scenario alla premiazione del Pisa che dopo 34 anni è tornato in Serie A.

L’appuntamento è per sabato 10 maggio con la cerimonia di consegna della Coppa Nexus per la seconda classificata della Serie BKT 2024/2025: il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin e della Managing director of BKT Europe Lucia Salmaso consegneranno le medaglie a dirigenza, staff e giocatori, e la Coppa Nexus alla squadra nerazzurra.

La coppa “Nexus” sta a significare “il collegamento tra la Serie B e le sue città, la gente, i talenti, ma soprattutto tra la Serie BKT e il sogno di affermazione, come viene rappresentato dalla sua conformazione che si slancia verso l’alto, divenendo così il Trofeo degli Italiani.Giovani, territori, unione, questi i valori che la Lega Serie B vuole trasmettere attraverso il proprio trofeo più importante“.