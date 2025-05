Quando giocheranno Napoli e Inter? La decisione della Lega Serie A

CalcioWeb

La Lega Serie A ha deciso. Napoli e Inter scenderanno in campo venerdì per l’ultima giornata di campionato, rispettivamente contro Cagliari al Diego Armando Maradona e contro Como al Sinigaglia.

Per quanto riguarda il resto della giornata, Bologna-Genoa e Milan-Monza, ossia le due partite senza interessi di classifica, verranno disputate sabato rispettivamente alle ore 18 e alle 20.45. Tutte le altre gare, che coinvolgono squadre in lotta per l’Europa e la salvezza, sono in programma tutte in contemporanea domenica sera alle 20.45 (Atalanta-Parma, Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina e Venezia-Juventus).