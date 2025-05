Roma, Ranieri annuncia l’addio: “non resterò in panchina”

CalcioWeb

Nonostante la qualificazione alla prossima Champions League appaia un’impresa ardua, Claudio Ranieri non si arrende. Il tecnico della Roma continua a crederci fermamente e carica i suoi in vista della cruciale sfida contro la Fiorentina, un vero e proprio “dentro o fuori” per continuare a sperare in un posto in Europa.

“Più dell’impresa di Leicester non c’è niente, ma la qualificazione alla Champions sarebbe un altro tassello dentro il mio cuore,” ha dichiarato con passione Ranieri in conferenza stampa. “Lottiamo, non dobbiamo avere recriminazioni, giochiamo queste quattro partite con il coltello tra i denti.”

Il mister giallorosso ha anche speso parole di fiducia per l’attaccante Artem Dovbyk, recentemente accostato a critiche: “Non è un acquisto sbagliato, se uno prende il capocannoniere della Liga non sbaglia. Deve migliorare, ha i mezzi, io ci credo ancora. Noi pensiamo solo all’oggi, non ci vogliamo distrarre. Vale per Dovbyk, vale per tutti.”

Inevitabile un accenno al suo futuro, con Ranieri che ancora una volta respinge categoricamente le voci di una sua possibile permanenza sulla panchina della Roma anche nella prossima stagione. “Nulla mi può far cambiare idea, io amo la Roma, tutto quello che egoisticamente mi porterebbe a fare un altro anno sarebbe uno sbaglio per la Roma. Io aiuterò il nuovo allenatore in tutto e per tutto,” ha ribadito con convinzione.

Riguardo al suo successore, Ranieri preferisce non sbilanciarsi: “Il nome verrà annunciato quando il presidente lo deciderà e lo riterrà opportuno.”