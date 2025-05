Serie A, gli arbitri della 35ª giornata: Doveri per Bologna-Juve

CalcioWeb

Le designazioni arbitrali per le gare valide per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 in programma da oggi a lunedì 5 maggio.

Torino – Venezia Venerdì 02/05 H.20.45: Sozza

Cagliari – Udinese Sabato 03/05 H.15.00: Feliciani

Parma – Como Sabato 03/05 H.15.00: Di Bello

Lecce – Napoli Sabato 03/05 H.18.00: Massa

Inter – Verona Sabato 03/05 H.20.45: Manganiello

Empoli – Lazio H.12.30: Colombo

Monza – Atalanta H.15.00: Pairetto

Roma – Fiorentina H. 18.00: Chiffi

Bologna – Juventus H. 20.45: Doveri

Genoa – Milan Lunedì 05/05 H. 20.45: Collu