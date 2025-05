Serie A, gli incastri per il penultimo turno: la situazione

CalcioWeb

La Lega Serie A ha ufficializzato la programmazione della 37ª e penultima giornata del campionato 2024/2025, fornendo un quadro chiaro degli incontri che animeranno il weekend del 17 e 18 maggio. Tuttavia, gli appassionati dovranno attendere ancora un giorno per conoscere nel dettaglio gli orari di inizio delle singole partite e la loro programmazione televisiva.

Come specificato nel comunicato ufficiale, in ottemperanza alle normative che tutelano la contemporaneità delle gare con interessi di classifica in gioco, la distribuzione degli incontri potrà avvenire su più blocchi orari nella giornata di domenica 18 maggio.

Ecco il programma completo della 37ª giornata:

Domenica 18 maggio 2025:

CAGLIARI – VENEZIA

FIORENTINA – BOLOGNA

GENOA – ATALANTA*

HELLAS VERONA – COMO**

INTER – LAZIO

JUVENTUS – UDINESE

LECCE – TORINO

MONZA – EMPOLI

PARMA – NAPOLI

ROMA – MILAN

Il comunicato della Lega Serie A introduce due importanti variabili legate alle esigenze di classifica di alcune squadre:

Genoa – Atalanta: Qualora, al termine della 36ª giornata, questa sfida non dovesse più necessitare di contemporaneità con le altre gare domenicali, verrà anticipata a sabato 17 maggio 2025 alle ore 20.45.

Hellas Verona – Como: Analogamente, se questa partita non richiederà la contemporaneità con gli altri incontri della domenica, si disputerà sabato 17 maggio 2025 alle ore 18.00.

L’attesa è quindi focalizzata sulla giornata di martedì 13 maggio 2025, quando la Lega Serie A comunicherà ufficialmente gli orari definitivi di tutti gli incontri della 37ª giornata e la relativa programmazione televisiva