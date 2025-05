Serie A, nove partite in contemporanea: i dettagli

CalcioWeb

Adesso è ufficiale: la trentasettesima giornata di Serie A verrà giocata quasi interamente domenica sera alle 20.45. A comunicarlo è stata la Lega Serie A con una nota sul proprio sito, con l’unica eccezione rappresentata da Genoa-Atalanta, sfida che verrà disputata sabato sera alle 20.45.

Questa decisione è nata dalle varie lotte, per scudetto, coppe europee e salvezza, che sono in scena nel massimo campionato italiano. Le uniche due squadre che non hanno più niente da chiedere e che si sfideranno tra loro, a due giornate dalla fine, sono infatti quella di Vieira e quella di Gasperini, mentre in tutte le altre partite ci saranno obiettivi in ballo per le formazioni impegnate, o per una sola o per entrambe.