Stadi italiani, l’allarme di Ceferin: “l’Italia merita impianti all’altezza”

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha sollevato un duro dibattito sulle condizioni degli stadi italiani, definendoli “inadatti“agli standard europei. Le sue parole hanno acceso la discussione su un problema che il calcio italiano non può più ignorare, soprattutto con Euro 2032 all’orizzonte.

In un’intervista a Sportmediaset, Ceferin ha espresso una forte critica nei confronti degli impianti sportivi italiani, sottolineando che “l’Italia merita stadi all’altezza della sua storia calcistica“. Secondo il presidente UEFA, la mancanza di rinnovamento è il principale ostacolo per la crescita del calcio italiano, che rischia di restare indietro rispetto agli altri paesi europei.

A confermare le difficoltà infrastrutturali è stata la recente bocciatura di San Siro come sede della finale di Champions League 2027. La UEFA ha escluso lo storico impianto milanese per motivi strutturali, evidenziando come non rispetti gli standard richiesti per ospitare eventi di alto livello.

Ceferin ha invitato le istituzioni e i club italiani a investire nelle infrastrutture, puntando su nuovi progetti e ristrutturazioni necessarie.