Calhanoglu ad un bivio: l’Arabia lo tenta, l’Inter fissa il prezzo e pensa a Rovella

Hakan Calhanoglu, pilastro del centrocampo dell’Inter di Simone Inzaghi negli ultimi quattro anni e tra i protagonisti del recente ciclo nerazzurro culminato con due finali di Champions League, si trova di fronte a un bivio cruciale per la sua carriera.

A 31 anni, il regista turco è tentato dalle faraoniche offerte provenienti dall’Arabia Saudita, che potrebbero spingerlo a lasciare l’Europa e la competizione ai massimi livelli per un futuro economicamente più vantaggioso. Al momento, Calhanoglu non ha chiuso la porta alle proposte arabe, segno di una seria intenzione di valutarle.

Dopo la finale di Istanbul persa contro il Manchester City, Calhanoglu ha rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 2027, vantando uno degli ingaggi più consistenti della rosa nerazzurra. Nonostante ciò, la decisione finale spetta al giocatore, che potrebbe seriamente considerare di concludere la sua avventura italiana dopo otto stagioni. L’Inter, pur non volendo privarsi del suo faro di centrocampo, non ha escluso una sua possibile cessione. L’arrivo a parametro zero di Calhanoglu garantirebbe una significativa plusvalenza per le casse interiste, un aspetto non indifferente in un’estate in cui l’obiettivo primario sarà ringiovanire ulteriormente la rosa. Per lasciar partire il turco, il club nerazzurro avrebbe fissato il prezzo a 40 milioni di euro, cifra che il campionato saudita potrebbe facilmente sborsare.

L’eventuale partenza di Calhanoglu spinge l’Inter a guardare al mercato per individuare un sostituto all’altezza. Il nome caldo, individuato dal duo Marotta-Ausilio, è quello di Nicolò Rovella, regista della Lazio e della Nazionale.