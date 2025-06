Caso Acerbi-Spalletti, interviene anche Gravina

CalcioWeb

“Non ci sono commenti da fare, ognuno di noi sente quello che è il proprio senso di appartenenza. Non entro nel merito delle valutazioni soggettive di Acerbi, posso solo esprimere un senso di dispiacere nel non poter utilizzare le prestazioni del giocatore. Fermo restando comunque, come ha sottolineato Spalletti, che abbiamo calciatori che possono sostituirlo“.

Così Gabriele Gravina, presidente Figc, durante la presentazione delle Finali Giovanili, organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc in collaborazione con la Regione Lazio, dice la sua sul caso Acerbi.

“Non dobbiamo cercare alibi, le condizioni oggettive le conosciamo tutti e se commettiamo l’errore di guardare solo alle difficoltà perdiamo quelli che sono gli aspetti positivi. Nel calcio si vince e si perde, dobbiamo dare tutto ed è quello che chiederemo ai ragazzi, che sono i più pronti e i più selezionabili che il ct ha a disposizione“, conclude Gravina.