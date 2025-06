Caso ultras San Siro, oggi la prima sentenza

CalcioWeb

È il giorno della verità per il tifo organizzato milanese. A 260 giorni dal blitz che ha azzerato i vertici delle curve di Inter e Milan, il Tribunale di Milano si prepara oggi a emettere le prime 16 sentenze nell’ambito dell’inchiesta che ha scosso profondamente il mondo ultras cittadino. Per gli altri tre imputati di fede rossonera, il verdetto è atteso per giovedì.

Le richieste della Procura, guidata dai PM Storari, Ombra e Lesti, sono pesantissime e superano i 100 anni di carcere complessivi. La pena più severa, ben 10 anni di reclusione e 4 di libertà vigilata, è stata chiesta per Luca Lucci, figura storica e carismatica della Curva Sud del Milan, già sotto indagine in un filone parallelo per traffico internazionale di droga.

Sul fronte nerazzurro, l’ex capo curva dell’Inter, Andrea Beretta, rischia 9 anni di carcere. La sua posizione è particolarmente delicata, in quanto, in qualità di collaboratore di giustizia, ha fornito una ricostruzione dettagliata della dinamica dell’omicidio di Vittorio Boiocchi, avvenuto a Milano nell’ottobre 2022. Richieste di pena significative anche per Marco Ferdico e Giuseppe Caminiti, considerati figure centrali della Curva Nord, per i quali sono stati chiesti rispettivamente 8 e 7 anni.

Inter, Milan e Lega Serie A si sono costituite parti civili nel processo, avanzando richieste di risarcimento che ammontano a complessivi 1,4 milioni di euro.