Disastro azzurro a Oslo: l’Italia crolla 3-0 contro la Norvegia

CalcioWeb

Inizia con un tonfo fragoroso il cammino di qualificazione dell’Italia alla Coppa del Mondo 2026. Gli Azzurri sono stati sconfitti per 3-0 dalla Norvegia in una serata da incubo, che vede la squadra di Solbakken dominare in lungo e in largo.

La Norvegia, già a quota 9 punti nel Girone I, si candida prepotentemente come grande favorita per la qualificazione diretta, mentre l’Italia si ritrova già spalle al muro dopo una sola partita. Lo spettro dei playoff, già un incubo recente, si fa sempre più concreto.

I gol che hanno affondato l’Italia sono arrivati da Alexander Sorloth al 14° minuto, Antonio Nusa al 34° e il temibile Erling Haaland al 42°. Una vera e propria serata da sogno per i padroni di casa, che hanno messo in mostra un gioco incisivo e una difesa impenetrabile.

La prestazione degli Azzurri ha lasciato molti interrogativi e la strada verso il Mondiale 2026 appare ora in salita. Sarà fondamentale una pronta reazione nelle prossime partite per evitare un’altra delusione e scongiurare il pericolo dei playoff.