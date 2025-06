Dybala ritorna alla Juventus? Tifosi impazziscono sui social

CalcioWeb

Un’indiscrezione sta infiammando il web e i social, riaccendendo la passione dei tifosi bianconeri: Paulo Dybala potrebbe tornare alla Juventus. Nonostante un addio che anni fa fu accompagnato da qualche turbolenza, la “Joya” è rimasta profondamente impressa nel cuore di molti sostenitori della Vecchia Signora, che ora sognano un suo clamoroso rientro a Torino.

Le voci, riportate da Juventibus, parlano di un contatto tra gli agenti dell’attaccante argentino, attualmente in forza alla Roma, e la società bianconera per discutere un possibile ritorno. Questa notizia ha scatenato immediatamente un’ondata di reazioni sui profili social di Dybala, presi d’assalto da migliaia di tifosi che chiedono a gran voce il suo ritorno in maglia bianconera.