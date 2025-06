Fiorentina, visite mediche per Dzeko poi la firma sul contratto

CalcioWeb

Atterrato ieri a Fiumicino, Edin Dzeko ha svolto stamani le visite mediche presso Villa Stuart a Roma e adesso è pronto per trasferirsi a Firenze.

L’ex Fenerbache è atteso al Viola Park nel primo pomeriggio per firmare il contratto, da 1.8 milioni a stagione, che lo legherà al club di Commisso per una stagione (con opzione legata al numero di presenze per l’annata successiva). Ad accoglierlo nel quartier generale gigliato i quadri dirigenziali della Fiorentina. L’attaccante, 39 anni, arriva a parametro zero dopo un biennio in cui ha raccolto 99 presenze e 46 reti col club turco.