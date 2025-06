Gattuso CT: il ritorno del cuore azzurro

CalcioWeb

La nomina di Gattuso alla guida della Nazionale italiana ha colto molti di sorpresa. Dopo anni in cui la federazione ha puntato su profili votati all’innovazione tattica, il ritorno di un uomo simbolo di grinta e appartenenza rappresenta un segnale chiaro: servono meno sistemi e più anime.

Dall’urlo di Berlino alla panchina azzurra

Campione del mondo nel 2006, Gattuso ha costruito la sua carriera su sacrificio, lealtà e spirito di gruppo. Da allenatore ha alternato successi e delusioni, ma ovunque ha portato la stessa mentalità: lavorare con intensità, creare un gruppo unito, e affrontare ogni sfida a viso aperto.

Nelle sue esperienze a Milan, Napoli e Valencia, Gattuso ha saputo valorizzare giovani talenti e gestire spogliatoi complessi. Ora è chiamato a ricostruire un gruppo nazionale che appare sfiduciato e frammentato.

L’Italia del futuro: meno tattica, più identità

Le recenti sconfitte – su tutte il pesante 3-0 con la Norvegia – hanno messo in luce un’Italia confusa, incapace di reagire. Gattuso riparte da una parola: appartenenza. Vuole creare una squadra che non giochi solo per vincere, ma per rappresentare. Un’Italia che metta al centro lo spirito, prima ancora della lavagna.

Il modulo? Secondario. 4-3-3 o 4-2-3-1, conterà l’atteggiamento: aggressività, coperture corte, fame su ogni pallone. E, soprattutto, un blocco compatto dentro e fuori dal campo.

Prossime sfide: Estonia, Israele e poi il destino

L’obiettivo è chiaro: qualificarsi ai Mondiali 2026. Il calendario non concede tempo: già a settembre l’Italia affronterà Estonia e Israele, sfide cruciali per l’immediato e per il futuro.

Gattuso lo sa: non basterà motivare, serviranno anche risultati. Ma con un gruppo giusto, dice, “tutto è possibile”.

Un nuovo modello anche per i club?

Il ritorno alla centralità del gruppo, della motivazione e dell’identità potrebbe ispirare anche molte squadre italiane. Dopo anni di gioco posizionale esasperato, c’è spazio per un calcio che ricorda che dietro ogni numero c’è una persona, e dietro ogni modulo, un’idea di squadra.

Il cuore oltre il dato

Il calcio italiano riparte da un uomo che non ama i riflettori, ma che ha sempre messo il cuore oltre l’ostacolo. Sarà abbastanza per ricostruire? È presto per dirlo. Ma oggi, forse, era proprio ciò che serviva.