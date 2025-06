Inter avanti al Mondiale per Club, ma l’infermeria preoccupa

Notizie non altrettanto positive arrivano invece dall’infermeria. Dopo aver strappato il pass per gli ottavi, i giocatori precedentemente indisponibili come Benjamin Pavard, Yann Bisseck, Piotr Zielinski e Hakan Calhanoglu hanno infatti lasciato gli Stati Uniti per fare ritorno in Italia. Nessuna di queste pedine di Chivu avrebbero recuperato in tempo per le prossime sfide della competizione internazionale.