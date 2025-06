CalcioWeb

Arrivano brutte notizie per l’Inter in vista del Mondiale per Club. Dopo essere uscito in anticipo nel corso della finale di Champions a causa di un infortunio, Yann Bisseck si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare a carico dei flessori.

Esclusi, dunque, problemi articolari, come temuto subito dopo l’infortunio. Il difensore tedesco, dunque, dovrebbe saltare le prime gare del Mondiale per Club.