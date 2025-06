Inter, Chivu dopo il pari contro il Monterrey: “serve più cattiveria”

CalcioWeb

L’Inter ha debuttato nel Mondiale per Club con un pareggio per 1-1 contro il Monterrey, e al termine della gara l’allenatore Cristian Chivu ha analizzato la prestazione dei suoi a DAZN, evidenziando luci e ombre.

Chivu ha espresso una valutazione positiva del primo tempo, nonostante lo svantaggio iniziale. “Un buon primo tempo anche se siamo andati sotto,” ha affermato il tecnico, “Li abbiamo messi in difficoltà con le rotazioni.” Tuttavia, ha anche sottolineato la necessità di migliorare in fase offensiva: “Si poteva attaccare meglio la linea e non farci prendere in fuorigioco.”

Il secondo tempo ha mostrato alcune criticità, con Chivu che ha rilevato una minore intensità e precisione nel gioco della squadra. “Nel secondo siamo stati un po’ lenti nel palleggio, è mancata un po’ di cattiveria sotto porta,” ha spiegato. Il Monterrey, dal canto suo, ha creato pericoli nelle ripartenze: “Abbiamo rischiato nelle transizioni dove loro erano molto bravi. Forse ci è mancato un po’ di giropalla veloce e verticalità, ma tutto sommato i ragazzi hanno dato il massimo.”

L’allenatore nerazzurro ha dedicato un commento specifico a Luis Henrique, al suo rientro dopo un periodo di inattività. “Può fare meglio, ma non è ancora in condizione perché ha fatto solo due allenamenti e tenendo conto questo a me è piaciuto,” ha dichiarato Chivu. “Ha personalità, ha tecnica, ha coraggio e possibilità di fare l’uno contro uno.”

Infine, Chivu ha valutato anche la prestazione di Sebastiano Esposito, definendola “in linea con tutta la squadra“. Ha riconosciuto le difficoltà affrontate dall’attaccante e dai suoi compagni nel superare la difesa avversaria: “Hanno provato a giocare contro un blocco basso, non era facile. Una buona prestazione la sua.”