Inter, i dubbi di Inzaghi sul futuro: martedì incontra Marotta

CalcioWeb

Il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter sembra appeso a un filo dopo la finale di Champions League. L’amaro epilogo di Monaco, che ha visto i nerazzurri uscire sconfitti, ha gettato un’ombra pesante sull’avventura del tecnico piacentino, con molti che vedono la sua permanenza a Milano ormai giunta al capolinea.

Prima della cruciale sfida di Champions, i dubbi sul futuro di Inzaghi erano già nell’aria, ma erano stati diligentemente accantonati per non turbare la preparazione di un match così fondamentale. L’imperativo era vincere, a tutti i costi. Invece, l’esito è stato il peggiore dei modi. Le stesse dichiarazioni di Inzaghi a fine partita, cariche di delusione, sembrano confermare l’impressione che la strada intrapresa non possa più essere percorsa insieme, specialmente in vista del prossimo Mondiale per Club in USA.

Tutti gli occhi sono ora puntati sull’incontro in programma per martedì tra Inzaghi e il presidente Marotta. La delusione per la sconfitta sarà ancora palpabile, ma si spera che Inzaghi abbia avuto il tempo di riflettere con maggiore lucidità. Resta da vedere se la decisione, forse già maturata, verrà solo ufficializzata o se ci sarà ancora spazio per una clamorosa inversione di rotta.