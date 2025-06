Inter, infortunio per Thuram: i tempi di recupero

CalcioWeb

Dopo l’esordio al Mondiale per Club con il Monterrey, l’Inter viene colpita dall’infortunio di Marcus Thuram.

Nelle scorse ore l’attaccante francese è stato fermato da un affaticamento a carico dei flessori dopo un finale di stagione già difficile sotto l’aspetto fisico.

Dopo la porzione di partita contro il Monterrey, Marcus Thuram si è fermato per infortunio e dovrebbe restare fermo per circa dieci giorni.

Le sue condizioni verranno valutate col passare dei giorni dallo staff medico nerazzurro, ma appare sicura l’assenza per la partita contro i giapponesi dell’Urawa Reds e altrettanto difficile il recupero per la gara col River Plate in programma il 26 giugno. Dovrebbe toccare dunque a Pio Esposito giocare in attacco al fianco di Lautaro Martinez.