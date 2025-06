Inter, Taremi lascia Teheran e raggiunge la famiglia

CalcioWeb

Mehdi Taremi, sta vivendo ore di grande apprensione e incertezza. A causa della chiusura dello spazio aereo su Teheran, scaturita dal conflitto tra Iran e Israele, l’attaccante si è trovato bloccato nel suo paese, impossibilitato a raggiungere Milano per unirsi ai nerazzurri in vista del Mondiale per Club.

La situazione di pericolo ha spinto Taremi a prendere una decisione drastica per la sua sicurezza: ha abbandonato la capitale e ha percorso oltre 1000 chilometri in auto per ricongiungersi con la sua famiglia a Bushehr, la sua città natale, dove si sente più al sicuro.

Nonostante le difficoltà e la lontananza dalla squadra, Taremi dimostra grande professionalità e determinazione. L’attaccante è in costante contatto con l’Inter, aggiornando il club sulle sue condizioni e assicurando di mantenere alta la forma fisica. Attraverso fitte comunicazioni, anche nella chat di squadra, ha fatto sapere di continuare ad allenarsi con regolarità, proprio per essere pronto non appena la situazione si sbloccherà e potrà finalmente volare in Italia.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il team manager nerazzurro, Matteo Tagliacarne, è il principale referente di Taremi, tenendo il club costantemente aggiornato. L’attaccante ha avuto anche un contatto diretto con il nuovo allenatore, Chivu