Inter, tegola Dumfries: salta l’esordio al Mondiale per Club

Un imprevisto inatteso scuote l’Inter alla vigilia del debutto al Mondiale per Club contro i messicani del Monterrey (mercoledì notte alle 3 italiane). Denzel Dumfries salterà la partita inaugurale a causa di un affaticamento muscolare all’adduttore accusato in allenamento. Le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime ore per valutarne l’entità, ma il suo forfait è una piccola tegola per il neo tecnico Cristian Chivu, già alle prese con diverse assenze.

In particolare, il reparto offensivo è quello più colpito. Come noto, Taremi è ancora bloccato in Iran a causa del conflitto con Israele (l’attaccante sta bene e il club è in costante contatto con lui). A questa assenza si aggiungono le non ottime condizioni di Marcus Thuram e l’infortunio che tiene ancora ai box Pio Esposito.

L’infortunio di Dumfries aprirà quasi certamente le porte al debutto in nerazzurro per il neo-acquisto brasiliano Luis Henrique.