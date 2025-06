Juventus, l’Allianz Stadium cambia volto: i dettagli

CalcioWeb

Piccoli lavori di rinnovamento all’Allianz Stadium, casa della Juventus, in vista della prossima stagione.

Tra le novità più interessanti in arrivo, scrive Tuttosport c’è quella che vedrà l’addio delle panchine che si sviluppavano verso l’interno della tribuna a favore di una struttura più tradizionale, lungo la linea del campo.

Questa scelta permetterà non solo di avvicinare i giocatori inizialmente non in campo alla curva dell’impianto, ma anche soprattutto di liberare diverse decine di posti che poi sarebbero dedicati al progetto ‘T100’ che permette di vivere ai tifosi più facoltosi un’esperienza completamente immersiva, con sedute a meno di 8 metri dal rettangolo verde.