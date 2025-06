La Juventus rinnova con Adidas fino al 2037: i dettagli

CalcioWeb

Juventus e Adidas rinnovano la loro partnership: ufficiale la prosecuzione della collaborazione, iniziata nella stagione 2015-2016, per ulteriori dieci anni dopo la scadenza del precedente accordo, fino al 30 giugno 2037.

Durante tale periodo, Adidas continuerà ad essere il partner tecnico di tutte le squadre Juventus, a fronte di un corrispettivo fisso complessivo, per la durata dell’accordo, di 408 milioni. Tale importo non include le royalties addizionali al superamento di determinati volumi di vendita né eventuali componenti variabili legate ai risultati sportivi; tenendo conto di tali elementi, e nel presupposto di performance sportive in linea con il Piano Strategico 2024/2025-2026/2027, il corrispettivo annuo complessivo del nuovo contratto è stimato essere nel range di quello del contratto attualmente in vigore.