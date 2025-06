L’Inter riparte da Chivu, oggi nuovo incontro con la presidenza poi la firma

CalcioWeb

Cristian Chivu è l’uomo scelto dalla dirigenza dell’Inter per prendere il posto di Simone Inzaghi. Il no per Cesc Fabregas, la prima scelta per la panchina, ha portato la dirigenza nerazzurra a virare da Como a Parma.

Chivu e il suo entourage sono arrivati a Milano e nella serata di giovedì si sono incontrati con il presidente Marotta, il ds Ausilio e il vice ds Baccin in un hotel nel centro di Milano: si è parlato del contratto – un biennale – e del progetto. Oggi le parti si ritroveranno per trovare l’accordo definitivo e per mettere la firma sui contratti. La fumata bianca è attesa a breve anche perché l’Inter lunedì si ritroverà per gli allenamenti verso il Mondiale per Club (trasmesso in co-esclusiva da Mediaset), con partenza prevista mercoledì e prima partita il 17 giugno.