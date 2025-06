Milan, al via oggi la campagna abbonamenti: i dettagli

CalcioWeb

Prenderà il via oggi, mercoledì 25 giugno, alle ore 16:00, la nuova campagna abbonamenti del Milan. Alcune scelte della società ribadiscono la centralità e l’importanza del tifoso, a cominciare dal fatto che per la nuova stagione, nella fase dei rinnovi, le modalità e soprattutto i prezzi restano invariati rispetto all’anno scorso.

L’unica novità riguarda l’abbonamento al settore Secondo Blu, che si affianca all’abbonamento “classico” mantenendone tutte le caratteristiche, ad eccezione della possibilità per il cambio nominativo: quest’ultimo, infatti, non sarà consentito, in linea con le nuove disposizioni richieste dalle Autorità in materia di ingressi e abbonamenti allo stadio San Siro per il prossimo anno. Il cambio nominativo sarà, invece, consentito per tutte e 19 le gare al resto dei settori dello stadio.

Attenzione particolare anche per i Milan Club associati. I tifosi rossoneri che nella scorsa stagione hanno sottoscritto un abbonamento tramite AIMC o gli iscritti AIMC che vogliono acquistare una tessera per la stagione 2025/26, dovranno rivolgersi al proprio Milan Club di riferimento per tutte le informazioni. Per i soci AIMC, per tutta la durata della campagna abbonamenti, si applicherà il listino prezzi della fase di prelazione.