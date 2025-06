Milan, Camarda va al Lecce in prestito: i dettagli

CalcioWeb

Il Lecce ha messo a segno un importante colpo in prospettiva, assicurandosi il giovane talento Francesco Camarda dal Milan. L’attaccante classe 2008 approderà in giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma il Milan ha tutelato il proprio investimento inserendo un contro-riscatto nell’accordo.

Questa operazione permette al club rossonero di riacquistare il cartellino del giocatore qualora il Lecce decidesse di esercitare l’opzione di riscatto. Il prestito, che dovrebbe avere una durata di un solo anno, è frutto di una scelta condivisa tra Camarda, il suo entourage e il Milan, con l’obiettivo principale di garantire al giovane attaccante la possibilità di maturare l’esperienza necessaria per affermarsi in un top club italiano.

Per il Lecce, l’arrivo di Camarda rappresenta un’opportunità significativa per inserire in rosa un profilo promettente, in grado di crescere e contribuire al progetto sportivo salentino, magari già a partire dalla prossima stagione.