Mondiale per club, il calendario degli ottavi

Inizia a comporsi il tabellone degli ottavi di finale del Mondiale per Club. Aprirà il derby brasiliano Palmeiras-Botafogo, seguito da Benfica-Chelsea. Qualificata anche la Fluminense, che se la vedrà con l’Inter (lunedì sera su Canale 5), mentre Messi ritroverà il Psg con l’Inter Miami. Le due tedesche trovano due sudamericane: il Flamengo per il Bayern Monaco, il Monterrey per il Borussia Dortmund. In attesa della Juve e delle squadre mancanti, ecco date e accoppiamenti delle sfide.

Mondiale per Club, il tabellone degli ottavi