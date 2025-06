Morata torna sull’addio al Milan: cosa ha dichiarato

CalcioWeb

Dal ritiro della Spagna Alvaro Morata si racconta alle pagine de La Gazzetta dello Sport e torna anche sulla breve esperienza al Milan, terminata a gennaio con il prestito al Galatasaray.

“Sono successe tante cose, alcune molto veloci, troppo veloci, complicate da gestire per me, però alla fine sono contento. Secondo me abbiamo fatto anche grandi partite, le cose non stavano andando così male come sembrava o si diceva. Poi però là dentro sono successe cose che non avevo mai vissuto in carriera e che preferisco tenere per me, non mi sentivo più a mio agio e prima di diventare un problema me ne sono andato. Allegri lo sento spesso per il rapporto che ci lega. Tare l’ho visto un paio di volte a cena con amici ma niente di più. Sono contento per loro e per il Milan: sono grandissimi professionisti e se li hanno presi vuol dire che il Milan vuole tornare subito a vincere e ad essere importante e spero che gli vada tutto alla grande”.

Ritorno a Milano? “Sinceramente non lo so, ma sono loro che devono prendere decisioni per fare una squadra molto competitiva. Per ora contatti zero. È la prima volta che ho questo prestito in linea con l’anno solare, vedremo. Posso solo dire che a Istanbul mi sono trovato benissimo”.