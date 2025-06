Nazionale: Gattuso accelera, oggi incontra Buffon poi Gravina

CalcioWeb

Gennaro Gattuso si delinea sempre più come il candidato numero uno per la panchina della Nazionale italiana, orfana di Luciano Spalletti. Dopo il sorprendente “no” di Claudio Ranieri, che ha colto di sorpresa la Federcalcio, la FIGC ha accelerato i contatti con il campione del mondo 2006, desiderosa di chiudere al più presto la fase di stallo. Gattuso, soprannominato “Ringhio”, sembra aver superato nelle preferenze federali anche gli altri illustri campioni del mondo Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi.

La giornata di oggi, giovedì 12 giugno, sarà cruciale con il primo incontro di persona tra il capo delegazione azzurro Gigi Buffon e Gattuso. Un confronto che, seppur informale, sarà fondamentale per sondare ulteriormente la disponibilità del tecnico e limare i primi dettagli. Le parti si conoscono bene, avendo condiviso anni di successi in campo con la maglia azzurra, e questo potrebbe agevolare il dialogo.

Il vero faccia a faccia, quello decisivo, è atteso per domani, venerdì 13 giugno, quando Gattuso incontrerà il presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Dopo una serie di colloqui telefonici, l’incontro in presenza sarà l’occasione per definire i termini di un accordo che, in linea di massima, sembra già abbozzato. Le indiscrezioni parlano di un contratto annuale con opzione di rinnovo in caso di qualificazione al prossimo Mondiale, un segnale chiaro della volontà di dare a Gattuso una chance concreta ma anche di tutelarsi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.