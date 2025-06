Nazionale, Gattuso in pole per la panchina azzurra, Prandelli come direttore tecnico

CalcioWeb

Il presidente federale Gabriele Gravina sta delineando un ambizioso progetto per la Nazionale italiana, con l’obiettivo primario di non mancare la qualificazione ai Mondiali del 2026. L’idea di fondo, che sta prendendo sempre più forma, è quella di richiamare lo spirito e l’esperienza del trionfo azzurro del 2006, coinvolgendo figure chiave di quella storica vittoria.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Gravina, forte anche del supporto di Gianluigi Buffon, sta lavorando per riunire un gruppo di “reduci” di Germania 2006. Tra i nomi che circolano, e che sembrano pronti a far parte di questo nuovo corso, spiccano Gennaro Gattuso, Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli e Gianluca Zambrotta.

La figura centrale di questo rilancio azzurro sembrerebbe essere Gennaro Gattuso, attualmente in pole position per succedere a Luciano Spalletti come Commissario Tecnico.

A completare questa rosa di ex campioni del mondo, si aggiungerebbe un nome di grande esperienza nel ruolo di CT: Cesare Prandelli. L’ex selezionatore azzurro, che portò l’Italia alla finale di Euro 2012, potrebbe ricoprire un incarico innovativo e finora inedito in Federazione: quello di direttore tecnico.